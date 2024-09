Coesione e superamento dei veti in Ue La bussola di Draghi secondo Segatori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) Quello contenuto nel report di Mariosulla competitività europea è un ultimatum. Ancora non si conoscono i dettagli, però “è il tono con cui l’ex numero uno della Bce si è posto da cui si evince questa preoccupazione”. A dirlo a Formiche.net è Roberto, professore ordinario di Sociologia dei processi politici a Unipg. Ancora i contenuti non sono stati esplicitati del tutto, ma sulla base di quello che è uscito lei che idea si è fatto? Gli ambiti chetratterà si possono dividere in tre macro direttrici: quella economica, l’integrazione sociale e quella istituzionale. Sotto il profilo economico,porrà l’attenzione su quelli che sono gli elementi di freno alla competitività europea. Tra gli altri, porrà probabilmente l’accento sulla necessità di una maggiore indipendenza energetica e sull’esigenza di accelerare in termini di digitalizzazione.