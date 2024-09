Zazzaroni | Scudetto? Inter uno squadrone! Ma spero vincano altri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)esprime un suo parere riguardo l’e la possibile lottain Serie A, ma durante Radio Deejay Football Club ammette di tifare per un’altra squadra italiana. UNO– Ivannon mette in dubbio la forza dei nerazzurri, ma ammette: «In condizioni normali vince l’, io ho visto uno, anche a Genova. È come se non fosse mai finito il campionato. Glihanno cambiato tanto, anche gli allenatori. Ioche vinca il Napoli, questa è la mia massima aspirazione. Lotta? Noi non consideriamo le otto partite di Champions League. Queste partite condizioneranno le scelte in maniera incredibile, a parte gli infortuni. A me piacciono Milan e Napoli a livello di rose».