Via per Grumello 3 morti in 10 mesi | Entro fine anno la nuova rotatoria

(Di sabato 7 settembre 2024) Bergamo. Tre incidenti mortali in dieci. Due nello stesso punto, se non identici quasi. Si riaccendo i riflettori sui rischi legati alla viabilità in via pera Bergamo, lungo ‘serpentone’ d’asfalto attraversato da numerosi incroci alle porte della città, dove venerdì sera ha perso la vita Simone Monzio Compagnoni, 33enne meccanico di Canonica d’Adda (lunedì 9 settembre alle 15,30 i funerali nella parrocchiale del paese). Una Fiat 500 avrebbe tagliato la strada allo scooter su cui viaggiava, lui è caduto a terra e ha battuto la testa.