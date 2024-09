Verso Benevento-Potenza le parole di Auteri | Ritorno al 3-4-3? Tutto può essere ma non serve attaccarsi ai numeri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dalla sfida contro il, squadra che quest’anno ha già fatto visita ai giallorossi nel secondo turno di Coppa Italia. Dopo il ko di Catania, la compagine sannita sarà chiamata a tornare subito a fare punti con il tecnico di Floridia che potrebbe operare qualche cambio in tutti i reparti, complici le condizioni non eccezionali di un buon numero di calciatori. A presentare il match nella consueta conferenza stampa ci ha pensato misterCONVOCATI – “La condizione generale è buona, è chiaro che all’interno del gruppo qualcuno è più indietro ma questo lo sappiamo. In settimana non ci sono state grosse problematiche. Viscardi ha preso un colpo al piede e Capellini più o meno ha avuto la stessa cosa, non sono fatti eclatanti”.