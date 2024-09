Pattinaggio Artistico | tre piazzamenti nella top-10 per l’Italia nella tappa di Junior Grand Prix di Ostrava

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) A, in Cechia, è andata in scena la secondadell’ISU, il massimo circuito giovanile deldi figura. L’appuntamento, disputatosi da giovedì 5 a sabato 7 settembre, ha fatto seguito all’evento inaugurale tenutosi a Riga, la scorsa settimana., presente in ognuna delle quattro competizioni svoltesi nel pala ghiaccio del capoluogo della regione Moravskoslezský, ha saputo raccoglieredi prestigio. COPPIE DI– Bel 5° posto per gli azzurri Polina Polman/Gabriel Renoldi che, al di là del risultato finale, hanno pattinato in maniera convincente. Il binomio tricolore ha difatti saputo polverizzare il proprio primato personale, migliorandolo di oltre 26 punti, marcando un punteggio complessivo di 132.06. La gara è stata appannaggio dei cinesi Xuanqi Zhang/Wengiang Feng (145.55), già in testa dopo il programma corto.