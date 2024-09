Meglio stare zitti | l' oroscopo di Branko il segno che oggi rischia grosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Le stelle di": l'di, sabato 7 settembre. ARIETE Luna è diventata profonda, lucida e misurata. Cominciate a sondare la possibilità di nuove mosse nel lavoro. Battetevi per i vostri diritti anche in famiglia, che non sembra un rifugio in cui rilassarsi. Tuttavia le nuvole che si sono presentate nel cielo dell'amore da quando avete Venere e Marte in aspetto contrario, non sono così significative, ma conoscendo il vostro carattere immaginiamo che farete delle storie. Per i nuovi incontri e iniziative aspettate Luna primo quarto. TORO Due giorni con Luna in opposizione, irrequieta perché si incrocia con Mercurio ancora in Leone,in quadratura diretta con il vostro Urano, ogni vostra manifestazione un po' spettacolare è del tutto comprensiva perché gli influssi sono davvero nervosi e instabili.