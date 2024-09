Mediaset Pier Silvio perde l’esclusiva dell’amata serie? Cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) News Tv. Pessime notizie in arrivo per le reti diBerlusconi? Secondo una recente indiscrezioneavrebbe persosu una dellepiù seguite e amate dal suo pubblico. Il prodotto potrebbe uscire dal palinsesto ma, a quanto pare, non da questa stagione.e che conseguenze ci sarebbero per l’azienda. () Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, Nino Frassica si commuove: la Bortone ferma tutto Leggi anche: Briatore, il “folle prezzo del suo panettone”: Frassica show a “Che tempo che fa”, il palinsesto diDa quasi 30 anni,Berlusconi è impegnato nell’azienda di produzione e distribuzione televisiva fondata dal padre. Per tutto questo tempo, il suo interesse è stato quello di migliorare e diversificando ad ogni stagione l’offerta per i propri telespettatori.