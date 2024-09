Yulia Bruschi al Grande Fratello | nel suo curriculum già due reality show

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci sarà anchenel cast della 18esima edizione del. Il suo nome, annunciato da DavideMaggio.it, fa parte del team dei concorrenti non famosi, anche se la modella ha in attivo ben due. Tant’è, anche lo stesso Maggio sul suo sito ha provocatoriamente scritto: “La domanda è una: perché lei NIP ed altri concorrenti di pari grado VIP?“. Nessuno ci darà una risposta.abita a Lucca da quando è piccola, ma è originaria de L’Avana. Nel 2020 ha partecipato in qualità di tentatrice a Temptation Island, edizione condotta da Alessia Marcuzzi, avvicinandosi al fidanzato Gennaro Mauro, all’epoca compagno di Anna Ascione. L’anno successivo, invece, ha partecipato alLove Island Italia di Discovery+ condotto da Giulia De Lellis. Da quell’esperienza è uscita fidanzata con Manuel Pirelli.