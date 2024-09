Usa +142 000 di posti lavoro in agosto disoccupazione +42%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) New York, 6 set. (askanews) – Rapporto sull’occupazione didi molto inferiore alle stime, negli Stati Uniti, segno di un notevole raffreddamento del mercato del. Il mese scorso sono stati creati 142.000di(escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 161.000. Laè scesa al 4,2%, rispetto al +4,3% del mese precedente (dato non rivisto). Anche gli analisti avevano previsto un dato al 4,2%. I salari orari medi sono aumentati di 0,14 centesimi, lo 0,40%, a 35,21 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 3,83%. La settimana media lavorativa è salita di 0,1 a 34,3 ore. La partecipazione della forzaè stata pari al 62,7%, come nel mese precedente. Rivisti i dati di luglio passati da +114.000 a +89.000; mentre quelli di giugno sono stati rivisti a +118.000.