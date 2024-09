UnoMattina lite tra Ossini e Daniela Ferolla? Massimiliano svela tutto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lunedì 9 settembre 2024 partirà un altro programma televisivo molto atteso, ovvero,. Per l'occasione, nel corso dell'appuntamento odierno con il TGEstate, sono stati intervistati i conduttori. I due hanno parlato dell'inizio della nuova stagione del rotocalco mattutino, ma non solo. Speciesi è soffermato su alcune recenti indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra lui e la sua collega ci fossero state delle aspre frizioni. Ebbene, il conduttore ha chiarito una volta per tutte la faccenda rivelando come stiano le cose. Inoltre, nel corso dell'intervista, sono stati fatti spoiler sulla nuova edizione del format e anche su Ballando con le Stelle, di cui sarà concorrente.