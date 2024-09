Traffico Roma del 06-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàintenso sulla tangenziale est con rallentamenti e code tra salari e la galleria Giovanni XXIII In entrambe le direzioni a causa di lavori e tratti a carreggiata ridotta la polizia locale Ci comunica che interventi di potatura su viale dello Stadio Olimpico la strada resterà chiusa fino alle ore 17 di oggi da oggi al 23 settembre si svolgerà ad Ostia il World skate Gamesper l’evento via dell’Idroscalo resterà chiusa altra via Casana e via della Martinica deviazioni anche per il trasporto pubblico di zona deviata la linea bus 05 sempre in tema trasporto ricordiamo che il servizio della linea ferroviaria fl3Bracciano Viterbo è sospeso per lavori tra Cesano e Viterbo Porta Fiorentina sulla tratta disposte Secom bus per quanto riguarda la metro a per lavori e restyling Restano ...