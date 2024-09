Toscana Pride a Lucca tutte le info utili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo giornate di nuvole e pioggia aecco arrivarel’arcobaleno. Tutto pronto per ilche, come annunciato, quest’anno vedrà protagonista proprio la nostra città. L’evento, al quale oggi sono attese migliaia di persone pronte a manifestare contro l’omolesbobistransafobia, ha ricevuto il sostegno di tante associazioni ed enti del nostro territorio ma, senza sorpresa, anche tante critiche. Le polemiche si sono accese già diverse settimane fa quando è stata ufficializzata la data – e soprattutto la location – della manifestazione. Il primo a negare all’evento il patrocinio è stato proprio il sindaco diMario Pardini: una decisione rimbalzata in poche ore anche sulla stampa nazionale che ha però trovato anche il consenso di numerosi lucchesi.