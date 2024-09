Poste Arezzo leader nei pagamenti digitali

Leggi tutta la notizia su lanazione

Pay, il campione digitale diItaliane si confermaneiin provincia digrazie al successo dipay Evolution, la carta prepagata con Iban che ha rapidamente conquistato l'apprezzamento degli italiani. Ad oggi, in provincia disono oltre 45.000 le cartepay Evolution, numeri che contribuiscono a raggiungere gli oltre 10 milioni di cartepay Evolution utilizzate su tutto il territorio nazionale e 30 milioni di cartepay. La carta prepagatapay Evolution ha l'enorme vantaggio di essere dotata di Iban. Ciò consente di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di uno strumento completo, per operazioni di pagamento in sicurezza e per ricevere e disporre bonifici, accreditare lo stipendio o la pensione.