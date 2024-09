Parte il cantiere di via Fornace | Avanti tutta con il piano asfalti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) E’ stato aperto lunedì, a Calderara, ilin via. Si tratta del completo rifacimento del fondo stradale ammalorato, non solo asfaltatura, per un importo di 680.000 euro. Lo comunica il sindaco Giampiero Falzone. "E’ stata confermata anche a breve – continua il primo cittadino – lanza delriguardo via Valli. In questo caso stiamo parlando del completo rifacimento del fondo stradale ammalorato, non solo asfaltatura, per un importo complessivo di 580.000 euro". "Nei mesi a seguire – precisa il sindaco –, lo ripeto per coloro che continuano a chiederlo, forse non avendo letto le precedenti comunicazioni dell’amministrazione comunale, quando Hera avrà terminato i lavori iniziati di sostituzione della rete idrica nelle vie Stelloni e San Vitalino, si procederà all’asfaltatura anche di questo tratto.