L' evoluzione della scarpa da calcio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) Accessorio imprescindibile per chi si trova a giocare a, le scarpe (o scarpini) si sono evolute in modo significativo nel corso degli anni. Parte dell’attrezzatura base, queste particolari calzature con i tacchetti sono progettate per rispondere alle esigenze di ogni giocatore e per elevare la loro performance. Ma come sono nate? Sebbene si ritenga che le origini del, nella sua concezione moderna, siano da far risalire al Rinascimento, versioni alternative del gioco possono essere fatte risalire a più di 3.000 anni fa. Numerosi storici riportano le origini dello sport al II secolo a.C. e al cuju (letteralmente «palla spinta con il piede») cinese, un allenamento militare nel quale si doveva calciare una palla piena di piume attraverso una rete.