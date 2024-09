Bagnaia è sempre più affilato e aggressivo eredita la faida tra Marquez e Rossi El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2024) “La storia della MotoGP dimostra che nulla scompare come per magia”, scrive Eltornando sullo scontro (a distanza, per ora) tra, di sponda sul fratello. Perchè tra le righe c’è il passato ingombrantissimo: Valentino. Elrende onore aper aver chiesto scusa ad Alexper le accuse dopo la caduta di domenica (“non è una cosa comune tra i grandi campioni”), ma non può negare “il clima tossico che si è generato dentro e fuori dal paddock”, e che in Italia è un po’ sottaciuto in vista del pmo anno, quando i due,saranno entrambi in Ducati. Per il giornale spagnolo ci sono “tutti gli ingredienti necessari per alimentare la polemica. L’allievo dell’accademia di Valentinoche se la prende col fratello della sua grande nemesi”.