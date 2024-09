Accadde oggi 6 settembre | Ottorino Dugini ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

In Serie A disputò 71 gare con le maglie di Bari e Napoli. Trentuno nel torneo cadetto con la Pistoiese. Era nato in provincia di Arezzo il 6 settembre 1914: ci riferiamo a Pietro Santin, che avrebbe compiuto novant'anni. 14 presenze da giocatore nel massimo campionato contro la Spal. Da allenatore lo si ricorda soprattutto per aver vinto a sorpresa con la Cavese a San Siro contro il Milan. Sulla panchina del Napoli non ebbe fortuna, anche se per il club azzurro fu abbastanza difficile il biennio antecedente l'arrivo di Maradona. Festeggia gli ottanta Juan Carlos Paz, vincitore della Copa America (anche se allora non si chiamava così) con l'Uruguay nel 1967. Il 6 settembre 1974 si spegneva Silvano Mari, 47 partite in Serie B con il Taranto.