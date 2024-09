Strage Paderno arresto convalidato | l’atroce convinzione del giudice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laper le indagini preliminari (gip) del Tribunale dei Minorenni, Laura Margherita Pietrasanta, hal’e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 17enne che ha confessato di aver ucciso i genitori e il fratellino nella loro abitazione diDugnano. Nel suo provvedimento, la gip ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione, sottolineando anche il “concreto pericolo di recidiva”. Secondo quanto riportato dalla, “per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini, sussiste il concreto e attuale pericolo che questa possa reiterare, se lasciata libera, analoghe condotte”. Un omicidio efferato e premeditato Il ragazzo, secondo quanto emerge dal provvedimento, avrebbe elaborato il proposito criminoso con freddezza e determinazione, mantenendolo fermo nel tempo.