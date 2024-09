PS5 Pro | l’annuncio è imminente ed è in arrivo uno State of Play secondo un insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ormai non passa un giorno senza una nuova indiscrezione su PS5 Pro, con il noto leaker Lunatic Ignus che ha affermato proprio in queste ore che la nuova console di Sony verrà annunciata la prossima settimana, ragion per cui dal 9 al 13 Settembre 2024. Come riportato da WCCftech, il celeberrimo leaker che si è rivelato piuttosto affidabile negli ultimi mesi, ha affermato che la nuova console di Sony verrà annunciato tra ormai pochi giorni, mentre loofè in programma il 19 o il 20 Settembre 2024. Lunatic Ignus ha quindi affermato attraverso il suo server Discord che PS5 Pro verrà annunciata la prossima settimana, forse martedì o mercoledì, aggiungendo che la presentazione della console sarà seguita da una presentazioneofpiù avanti nel mese.