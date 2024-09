Inter il caso di cronaca nera a Milano Il problema ultrà – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ac’è stato ieri undi. Duedell’sono rimasti coinvolti in una lite finita con un morto, Tuttosport racconta.– Il legame tra curve calcistiche e criminalità organizzata è diventato ormai qualcosa insopportabile e difficile da gestire. Ieri a Cernusco del Naviglio, vicino, Antonio Bellocco è stato ucciso da Andrea Beretta. Il primo era un esponente di una delle più note famiglie della ‘ndrangheta. Quest’ultima dalla zona di Rosarno in Calabria fa affari illegali in tutta Italia. Bellocco da poco tempo era un membro della curva dell’e lo ha colpito con un coltello uno dei capi deglidel clubzzurro. Al San Raffaele Beretta ha ricevuto controlli continui degli agenti per una lunga serie di precedenti alle spalle, tra cui il pestaggio sul bagarino napoletano a San Siro di febbraio 2022.