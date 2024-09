Grande Fratello svelati 5 concorrenti Il quinto… da non credere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nuova edizione del, in partenza il 14 settembre su Canale 5, promette una formula rinnovata e molte novità, mantenendo l’elemento misto tranip (non famosi) e vip (personaggi noti). Alfonso Signorini torna alla conduzione del programma, e sarà nuovamente affiancato da Cesara Buonamici, che ricoprirà il ruolo di opinionista. L’attesa per questa edizione cresce, anche grazie alle promesse di nuovi elementi che dovrebbero rendere lo show ancora più coinvolgente. Nel cast entrano tre ragazze diventate famose con il programma Non è la Rai: si tratta di Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Tra ianche Luca Calvani e Jessica Morlacchi.