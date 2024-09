Vertice Lega con Salvini su economiaPontida e processo Palermo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 set. (askanews) – “Avanti col taglio di tasse e gli aumenti degli stipendi, attenzione e investimenti sulla sanità, determinazione su autonomia, difesa dei confini, sicurezza”. È quanto emerge daldellaconvocato da Matteoa Roma e alla presenza, tra gli altri, di ministri, governatori e capigruppo. Dal Carroccio si sottolinea la “grande attesa” per la manifestazione di Pontida del 6 ottobre prossimo: “Sarà presente Roberto Vannacci e ci saranno dezioni anche dall’estero”. Il 18 ottobre, invece, lasarà mobilitata aperché è in calendario un’udienza delOpenArms con l’arringa dell’avvocato di, Giulia Bongiorno (a metà settembre ci sarà la requisitoria con le richieste dei PM). Ilè ancora in corso, ma “tutti gli interventi – assicurano dalla– confermano grande unità di intenti”.