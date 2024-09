Us Open Errani e Vavassori in finale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 9.30 Sarae Andreasono approdati alladel doppio misto degli Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento a Flushing Meadows Sono la prima coppia italiana di sempre in unain un misto di una prova Major. A New York, stanotte, i due azzurri hanno battuto gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic, con il punteggio di 6-3 7-5. Insfideranno altri due americani, Taylor Townsend e Donald Young.