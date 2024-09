Unibo e Corte dei Conti Siglato il protocollo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’idea è di avvicinare la comunità studentesca al mondo delladei. Lezioni frontali, tirocini, laboratori e master per formare nuovi manager pubblici. Si occuperà di questo la convenzione triennale firmata dal rettore Giovanni Molari e dal presidente della sezione regionale delladeiMarcovalerio Pozzato. Ilha l’obiettivo di "promuovere l’efficienza della pubblica amministrazione", ha sottolineato Molari. Saranno organizzate iniziative didattiche e formative per i corsi di studio di tutti i cicli e iniziative di ricerca su temi della contabilità pubblica, attraverso il coinvolgimento di studenti tirocinanti, master e corsi di dottorato, in particolare in Public governance, management e policy.