La Marvel conferma il nome ufficiale della trilogia di Tom Holland Spider-Man nel MCU

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Laildi Tom-Man nel MCU IStudios hannoto un titoloper la primadi Tomnel MCU nei panni di Peter Parker, alias-Man. Tomha debuttato nel ruolo di-Man in Captain America: Civil War, rilevando l’iconico ruolo da Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno interpretato Peter Parker in vari film prodotti dalla Sony. Da allora,è apparso in altri cinque progetti del MCU, tra cui Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e unasolista dedicata al suo eroe adolescente. Ognuno dei film di-Man deiStudios, tra cui Homecoming, Far From Home e No Way Home, ha esplorato temi simili e una chiara trama generale, che descrive la storia delle origini di-Man nel MCU.