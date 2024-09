La differenza tra una università telematica e una piattaforma di e-learning

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Basta essere unadi e-per erogare titoli di studio accademici o specializzazioni? Ovvio, la risposta è no. Tuttavia, si può esseretelematiche riconosciute a livello ministeriale (e – quindi – erogare titoli di studio accademici o specializzazioni) senza avere la giustadi e-, nonché una infrastruttura IT degna di questo nome? Anche qui la risposta è no. Nell’ambito di una inchiesta, emersa nelle ultime ore, sutelematiche che si spacciavano per tali e che pretendevano anche importanti somme di denaro dai potenziali studenti, è opportuno definire il quadro della situazione e fare una pagina di glossario per far comprendere agli utenti latradi e-