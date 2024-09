Esplosione a Forcella morto il secondo ferito | resta un 60enne gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ènelle prime ore di oggi all’ospedale “Cardarelli” di Napoli ildei tre feriti coinvolti nell’avvenuta sabato scorso nel quartiere. La vittima, un 43enne di origine bengalese, era ricoverata nel reparto di terapia intensiva grandi ustionati con ustioni sull’85% del corpo. La tragica notizia segue di un giorno il decesso di un altro, un uomo di 41 anni. Le condizioni del terzo coinvolto, unno critiche. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva, intubato e sedato, con ustioni sul 65% del corpo. Le indagini per chiarire le dinamiche dell’sono ancora in corso. L'articoloilunproviene da The Social Post.