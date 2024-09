Val Palot scrigno botanico Un tesoro nei boschi | 300 essenze spontanee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) La Valè unodi tesori naturali grazie alla presenza di oltre 300 specie di erbe, fiori e piante selvatiche. Parola di Marco Biolo, studioso di botanica che qualche anno fa ha fatto della più piccola delle località sciistiche del Bresciano, abbarbicata sui monti di Pisogne a 1000 metri di altezza, la sua seconda casa. Qui, Biolo non solo studia ciò che la natura offre, ma conduce gratuitamente visite guidate ed escursioni botaniche mirate a far conoscere un mondo tanto meraviglioso e vicino, quanto sconosciuto. "È proprio così – spiega Biolo – la natura è fantastica. Pensiamo solo solo agli alberi che nel corso del tempo hanno saputo adattarsi e continuare a vivere in modo intelligente. Sono un vero e proprio. E la Vallo conserva per noi". Marco Biolo con le parole incanta.