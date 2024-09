Schianto con la potente auto a oltre 220 km orari | lui si salva l’amico 18enne muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Alcuni giorni prima di schiantarsi con la suaa quattro volte il limite di velocità e di uccidere il suo passeggero, Kiernan Tague si era ripreso mentre sfrecciava a220 chilometridavanti alla telecamera di sorveglianza. Il suo amico Flynn MacKrell, 18 anni, è morto all'istante quando Kieran ha perso il controllo della BMW di sua madre ed è entrato in collisione con un albero e un palo. Dopo l'incidente è emerso che Kieran Tague spesso si è registrato mentre correva e guidava in modo imprudente, come testimoniato da un filmato rilasciato dalla polizia locale. I video lo mostrano mentre sfreccia instrada e mentre accelera rapidamente anche nei centri abitati e nelle strade cittadine.