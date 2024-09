Scatto vincente di Corbani e Cecchinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Non è mai troppo tardi per imparare, divertirsi e correre. L’età è un dettaglio quando la passione è forte e fa superare anche la fatica degli allenamenti da condividere con altri impegni quotidiani. Ma con impegno e dedizione si possono ottenere grandi soddisfazioni. Come quelle portate a casa da Manuele Robertoche fanno parte della società Arcigni del Golfo dei Poeti protagonisti ai campionali nazionali Uisp di atletica leggera su pista che si sono disputati al campo scuola "Lenzi" di Ferrara. Manuelsi è laureato vice campione italiano conquistando la medaglia d’argento nella specialità dei 100 metri piani riservati alla categoria degli anni 55 -59 mentre Robertoha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri piani classe 65-69 anni.