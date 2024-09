Power Hits Estate 2024 stasera dall’Arena e su TV8 quale sarà il brano vincitore?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Questa sera in direttadi Verona su TV8 il, tutti gli ospiti,il? Un’in musica per RTL 102.5 e Radio Zeta! La prima radiovisione d’Italia e la radio della Generazione Zeta arrivano all’Arena di Verona per due speciali eventi: ile il FutureLive, che porteranno sul palco gli artisti che con la loro musica hanno riempito le radio italiane. Si inizia martedì 3 settembre con ildi RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’italiana! La seratauna vera e propria celebrazione delle canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico e si concluderà con l’assegnazione del titolo diHit dell’