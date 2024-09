The Sumerian Six il nuovo tactical stealth è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le menti contorte e brillanti di Artificer e Devolver Digital l’hanno fatto diSix, un’avventura tatticain tempo reale con personaggi unici, è piombata dietro le linee nemiche ed è esplosa oggi su Steam!Six vi trasporta in una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, dove siete al comando della Squadra Enigma, una squadra d’élite composta da sei scienziati trasformati in comandanti, ognuno con abilità e capacità uniche, incaricati di sconfiggere il malvagio generale Hanz Kammler e di recuperare il misterioso materiale noto come Geiststoff. Una trama avvincente fa da sfondo a un’emozionante avventura ispirata a luoghi storici, ricca di missioni impegnative e di un gameplay tattico ein 10 capitoli.