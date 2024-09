Paralimpiadi Parigi 2024 | è il giorno di Manuel Bortuzzo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 2 settembre 2024), oggi in gara il nuotatore: dalla sparatoria alle, la rinascita del giovane campione Nato a Trieste nel 1999,si distingue fin da piccolo per il suo amore verso la musica e il nuoto. La sua carriera in acqua decolla presto, con vittorie in competizioni giovanili e un record italiano nei 3000 metri che gli vale l’attenzione della nazionale. Il trasferimento al Centro Federale di Ostia segna l’inizio di un sogno olimpico che sembra destinato a realizzarsi.oggi in gara a– foto ansa – notizie.comIl destino, però, ha in serbo peruna prova durissima. Nel febbraio 2019, una sparatoria lo lascia paralizzato dalla vita in giù. Questo evento tragico non solo interrompe la sua ascesa nel mondo del nuoto ma lo costringe a riconsiderare ogni aspetto della sua vita.