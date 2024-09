Kilian Jornet in 19 giorni scala gli 82 quattromila delle Alpi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Diciannove: è il tempo impiegato dallo skyrunner catalanoBurgada per collegare le 82 vettesopra imetri di altitudine, spostandosi a piedi o in bici. Si chiamane Connections l'ultimo progetto del fuoriclasse trentaseienne che, dopo aver connesso lo scorso anno le 177 cime dei Pirenei sopra i tremila metri, ha messo lenel mirino per la sua nuova impresa. Partito lo scorso 13 agosto da Sankt Moritz (Svizzera),Burgada si è mosso da Est verso Ovest, dal Piz Bernina al massiccio degli Écrins, attraverso Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco, un percorso lungo 1.207 chilometri con 75.344 metri di dislivello positivo. Sedici le tappe complessive di questo viaggio, già portato a termine da altri in precedenza, come lo svizzero Ueli Steck, che nel 2015 impiegò 62