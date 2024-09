Grande Fratello Michael Castorino nel cast | chi è il concorrente ' nip'

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo aver annunciato i 12 Vip (o presunti tali) che parteciperanno alla prossima edizione del, è giunto il momento di scoprire i nomi dei concorrenti 'Nip', ossia i partecipanti non famosi. Ai nomi conosciuti come quello di Enzo Paolo Turchi, Shaila Gatta, Clarissa Burt e Clayton Norcross, Lino Giuliano (in aperta polemica con Karina Cascella) ora un altro si aggiunge alla lista, quello dial: chi è? Volto nuovo per ilpubblico, ma non è affatto estraneo al mondo dello spettacolo. Nato con una passione per la recitazione e i bambini,ha frequentato il Liceo Artistico e, fin da giovane, ha coltivato il suo interesse per il teatro e il piccolo schermo. Ha intrapreso un percorso di formazione presso il Piccolo Teatro di Varese, dove ha frequentato un corso di recitazione triennale, affinando le sue abilità attoriali.