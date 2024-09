1 Settembre 2024 – Israele in migliaia sfilano contro Benjamin Netanyahu

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 2 settembre 2024) Decine didi israeliani sono scesi in piazza nelle città israeliane in una manifestazione di dolore e rabbia dopo che altri sei ostaggi sono stati trovati morti a Gaza. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per il quotidiano Le Monde tra il 26 luglio e il 1° agosto, il 51% dei francesi è favorevole alle dimissioni del presidente Emmanuel Macron. Uno dei trafficanti di esseri umani in Libia più ricercati, Abdel-Rahman Milad detto Bija, è stato ucciso nella capitale Tripoli. Il principale candidato dell’AfD in Turingia, Bjorn Hoecke, è stato sconfitto dal candidato della Cdu Christian Tischner nella lotta per il mandato diretto al parlamento regionale. Il Brasile ha bloccato l’accesso alla piattaforma social X, di proprietà di Elon Musk, dopo che il miliardario si è rifiutato di rispettare le richieste del governo brasiliano di oscurare determinati account.