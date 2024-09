Persone sotto le macerie Prima il boato poi il crollo nel palazzo | dramma nel centro storico italiano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) “Une poi il”. La città è ancora scossa il mattino seguente alla devastante esplosione che ha interrotto la quiete di un affollato quartiere, intorno alle ore 20 del 31 agosto. Molti residenti, presi dal panico, si sono riversati in strada, cercando di comprendere cosa fosse accaduto. Subito dopo, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato un’intensa operazione di scavo tra leper salvare i feriti. Grande paura si è vissuta ieri sera neldi Napoli, in vico Pace, a causa dell’esplosione che ha provocato ildel solaio di un appartamento. Le richieste di soccorso sono state numerose. Ilha travolto tre inquilini, che sono stati estratti ancora in vita e trasportati in ospedale, dove ora sonoposti a cure mediche e a controlli approfonditi.