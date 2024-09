Moto2 Dixon precede Arbolino ad Aragon e si rilancia in classifica grazie agli zero di Garcia Roberts e Aldeguer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Succede di tutto nel Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz vince Jake, che partiva dalla pole position, ma la gara è davvero ricca di colpi di scena e ha messo in mostra cadute a raffica. Tra chi ha assaggiato la ghiaia spagnola annotiamo Aron Canet, Bo Bendsneyder, Joee soprattutto Fermin, autore di un erroraccio nel momento del sorpasso su Deniz Oncu. Un colpo mancato per lo spagnolo che non approfitta dello “” di Sergioche, partito 28° si è fermato a 8 giri dalla conclusione per colpa di una spalla malconcia. A questo punto lagenerale vede Sergiocon 162 punti e 12 lunghezze di vantaggio su Ai Ogura (150), mentre è terzo Alonso Lopez a quota 133. Quarto Joea 130, quinto Jakea 119, quindi sesto Fermincon 112.