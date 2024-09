Liguria Orlando | bene appoggio M5s ma ancora nodi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Roma, 1 set. (askanews) – “L’del Movimento Cinquestelle è un fatto assolutamente importante che non può essere sottovalutato, ci sonodae questioni da affrontare, la coalizione sta lavorando in queste ore, credo che sia giusto attendere e valutare se ci sono le condizioni per dare una risposta compiuta alla domanda”. Lo ha detto Andrea(Pd) rispondendo, a margine della festa de l’Unità di Montaretto nel comune di Bonassola (La Spezia), a chi gli chiedeva se fosse certa la sua candidatura per il centrosinistra alla presidenza della Regione. “Oggi è un giorno che per me ha grande rilevanza” ha conclusosenza, tuttavia,la riserva. L'articoloM5s madaproviene da Ildenaro.it.