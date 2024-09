L’attesa è finita | tutto pronto per la Giostra del Saracino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Commento di Marco Rosati È giunta l’ora. Mancano ormai poche ore alla sfida che vedrà i quattro quartieri di Arezzo affrontarsi nella tradizionaledel. Alle 17:00, il colpo di mortaio darà il via all’entrata in Piazza Grande di tutte le componenti giostresche. Le previsioni e i pronostici, basati sulle prove settimanali, lasceranno spazio al verdetto inappellabile dello scontro tratore e Buratto. Domenica scorsa, durante l’estrazione dell’ordine delle carriere, il destino ha giocato un ruolo decisivo: i quartieri affronteranno il Re delle Indie nello stesso ordine in cui sono posizionati nell’Albo d’Oro. Sarà quindi Porta Santo Spirito, forte delle sue 40 lance vinte, ad aprire la sfida. Reduci dalla vittoria di giugno, i gialloblù non nascondono l’ambizione di ripetersi.