Conte ' M5s con Orlando il bene della Liguria oggi è l' unità'

(Di domenica 1 settembre 2024) "Il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente la candidatura di Andreaper la guidaRegione. Abbiamo la necessità di restituire ai cittadini liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato alla trasparenza e all'etica pubblica. Un futuro, soprattutto, dove la politica regionale lavori per tutti i cittadini e non per pochi amici". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe. "Ilsignificala convergenza sul profilo di maggiore- aggiunge -: non ci tiriamo indietro, ci mettiamo al servizio dei cittadini. Andiamo avanti insieme per vincere questa importante sfida".