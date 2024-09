Conte è questo | vince le partite sporche bye bye esteti e mette sempre le mani avanti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2024)le(bye bye) eleCesare – Caro Guido vittoria sofferta e importantissima del Napoli che ha vinto, come si suol dire, una partita sporca. Partita dai due volti con un primo tempo dominato dal Parma che ci ha impartito una lezione di gioco. Dopo 20 minuti potevano stare 3-0 senza poter dire nulla e con il vantaggio trovato con un rigore netto. Abbiamo avuto una fase difensiva imbarazzante e con un centrocampo fuori fase con Anguissa che lentamente rincorreva gli avversari. Raspadori ancora una volta, pur impegnandosi, ha dimostrato di essere il “central contrario” per il gioco di. E la cosa assurda è che per tutto il primo tempo nonostante i pochi centimetri in attacco abbiamo continuato a crossare palloni alti in area, completamente inutili e preda facile degli avversari.