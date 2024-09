Campo di battaglia Gianni Amelio | Mostro la guerra senza guerra perché la tv ci ha assuefatti alla morte

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Il regista affronta il tema del Primo Conflitto Mondiale e dell'epidemia di spagnola in un film pacifista che indaga sui temi eticifornire giudizi morali. E per Alessandro Borghi, "è la benzina del processo creativo". Nel cast, anche Gabriel Montesi, emozionatissimo in conferenza stampa.è un fiume in piena. Il ritorno in concorso con il suo nuovo lavoro,di, in uscita il 5 settembre con 01 Distribution lo rende incredibilmente ciarliero. Il racconto della genesi del film diventa perciò un flusso di coscienza in cui il regista, accompagnato dal suo cast mescola aneddoti e ricordi. "Io ho un modo di lavorare non condiviso dagli altri registi. Io non penso, sento" esordisce. "Non parto da idee a tavolino, scrivo e riscrivo le sceneggiature che continuano a mutare e ad evolversi anche sul set. Ormai i miei attori non si sconvolgono