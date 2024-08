Us Open 2024 Gauff e Sabalenka agli ottavi in rimonta Avanti anche Zheng

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Prosegue l’avventura negli Usper le due finaliste della scorsa edizione del torneo femminile, Cocoe Aryna. Meno sorprese finora rispetto al torneo maschile, ma sia la statunitense che la bielorussa hanno dovuto recuperare un set di svantaggio per avere ragione delle rispettive avversarie. Alla fine però sono comunque arrivate due vittorie importanti, dal momento che entrambe a Flushing Meadows stanno ovviamente difendendo tantissimi punti nel ranking Wta. US: TABELLONE FEMMINILE COPERTURA TV MONTEPREMI Cocoha battuto Elina Svitolina, numero 27 del seeding newyorkese, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in poco più di due ore di gioco. Diverse difficoltà al servizio per la campionessa uscente nel primo set, in cui l’ucraina ha occasioni di break sia nel quarto che nel sesto gioco.