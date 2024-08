Traffico Roma del 31-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2024) Luceverdeper i trovati dalla redazione permangono i disagi sulla A1 diramazioneNord dove a causa di un incendio che interessa la vegetazione della esterna limitrofe all’ autostrada Prima chiuso il tratto compreso tra la bivio con il Grande Raccordo Anulare e l’uscita di Settebagni In entrambe le direzioniin coda tra l’uscita di Castelnuovo di Porto è Settebagni versoa chi viaggia in direzione di Firenze vediamo di prendere la Salaria direzione Monterotondo Per poi rientrare in autostrada a Settebagni mentre in direzionedopo l’uscita obbligatoria Settebagni percorre la Salaria direzionerimaniamo fuori del raccordo dove delleintenso sulla Pontina si rallenta tra Pomezia e lo svincolo Tor de’ Cenci Castel di Decima in direzione del raccordo lungo le strade della Capitale non sono segnalati i particolari disagi alla circolazione in queste ...