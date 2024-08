Spari nei boschi della droga Straniero gambizzato | fucilata da un’auto in corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) NIBIONNO (Lecco)e sangue nella notte neiBrianza per il controllo del mercato dello spaccio. L’altra sera qualcuno ha sparato ad un trentaseinne di origini marocchine. Lo hacon alcuni proiettili in piombo di piccolo calibro, esplosi con un fucile ad aria compressa, tipo da softair. È successo nella zona industriale di Nibionno, a ridossoStatale 36 Milano – Lecco. A chiedere aiuto è stato il ferito stesso, mentre scappava: "Mi stanno sparando, mi vogliono ammazzare". Lo hanno soccorso i carabiniericompagnia di Merate insieme ai volontari di Sos Lurago d’Erba. È ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Le sue condizioni non sono gravi. "Ero lì per comprareroba", ha raccontato.