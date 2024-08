LIVE Paolini-Putintseva US Open 2024 in DIRETTA | giocatrici in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 18.00)in! 16:53ha rischiato di uscire contro Bianca Andreescu, l’azzurra era sotto di un set, dopo il 4-2 nel 2° sembrava averla pienamente raddrizzata ma si è poi giunti a un 4 pari al cardiopalma. Li, la toscana ha tirato fuori quel quid in più che ormai da mesi dimostra di aver trovato nel suo tennis. 16:47 L’allieva di Matteo Donati è una giocatrice in ascesa, che è stata in grado di mettersi in top 30 anche grazie al lavoro dell’azzurro. Quest’anno ha battuto Iga Swiatek a Wimbledon e ha tutte le intenzioni di migliorare il suo best ranking di n. 27 WTA. 16.