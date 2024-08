Como clamoroso Varane! Fuori dalla lista Serie A | si va verso la rescissione?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) A calciomercato finito è tempo di stilare le liste dei calciatori che potranno prendere parte allaA. Tutte le squadre devono compilare i propri documenti inserendo o meno i calciatori che ritengono utili alla propria stagione. Con grande sorpresa, nellaA delnon è presente Raphael. Il grande colpo del mercato estivo del club lacustre, con un passato glorioso tra Real Madrid, Mancheter United e nazionale francese, si è infortunato alla prima uscita in Coppa Italia e staràper ditempo. Ilha deciso, quindi, di non inserirlo in. Secondo Sky Sport sarebbero in corso valutazioni sul suo futuro: la possibilità di unanon sarebbe da escludere.