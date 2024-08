Von der Leyen dopo la lite Borrell-Ungheria | Chi vuole fermare aiuti vuole Kiev sconfitta Ora nominerò un commissario per la Difesa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Le conseguenze dello scontro di ieri tra Josepe Péter Szijjarto continuano a riverberarsi nei palazzi di Bruxelles. Ursula von derinterviene sulla questione del rifornimento di armi all’Ucraina che nel consiglio informale dei ministri ha messo contro l’Alto rappresentante Ue e il capo della diplomazia di Budapest: “Noi europei possiamo avere storie diverse – ha detto la presidente della Commissione Europea parlando al Globsec di Bratislava -. Possiamo parlare lingue diverse, ma in nessuna lingua la pace è sinonimo di resa. In nessuna lingua la sovranità è sinonimo di occupazione. Coloro che sostengono l’interruzione del sostegno all’Ucraina non sostengono la pace: sostengono l’acquiescenza e la sottomissione dell’Ucraina”.