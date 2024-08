Us Open 2024 | colpo di scena a New York Van de Zandschulp elimina Alcaraz al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Clamorosodia New. Il numero 74 del mondo Botic Van deCarlosaldegli Us. Match dominato dal tennista olandese, che ha sconfitto il vincitore delle edizioni di quest’anno del Roland Garros e di Wimbledon in tre set. 6-1 7-5 6-4, in due ore e 21 minuti di gioco, il punteggio a favore del classe 1995, che in una delle peggiori stagioni della carriera ottiene probabilmente la vittoria più prestigiosa della sua vita. Le sensazioni di unnon al 100% c’erano, visto anche il set perso al primocontro l’australiano Tu, ma tutto ci si aspettava tranne che una sconfitta in tre set alcon un giocatore in grande crisi come l’olandese. Buone notizie quindi per Jannik Sinner, sia in ottica classifica Atp sia in ottica torneo in corso.